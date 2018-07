Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump, dupa ce i-a socat pe aliatii sai cu afirmatiile potrivit carora Germania este ''prizoniera'' Rusiei, si-a reluat vineri criticile la adresa Berlinului pentru ca a incheiat cu Moscova un acord ''oribil'' privind conducta de gaz, relateaza agentia DPA, preluata de…

- 'In lunga mea experienta in sistemul judiciar, cred ca ceea ce face presedintele astazi este cel mai periculos precedent pentru statul de drept. Este cel mai periculos precedent pentru ca este prima data cand un demnitar de rang inalt, sa nu spun la cel mai inalt nivel, pune in discutie respectarea…

- Deputat al Partidului Mișcarea Populara (PMP) din Parlamentul de la București, Eugen Tomac, susține faptul dupa succesul lui Andrei Nastase incepe batalia pentru alegerile parlamentare din toamna. Potrivi lui, pentru adevarata lupta se va da atunci.

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat marti ca nu exista riscul ca partidul sa se desfiinteze, el fiind in momentul de fata mult mai solid teritorial decat a fost la alegerile parlamentare din 2016. "In momentul de fata, PMP-ul, care a avut din 2016 aproape doi ani sa-si…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat joi ca la finalul mandatului de senator isi incheie activitatea politica si ca partidele de dreapta ar trebui sa mearga la alegerile europarlamentare pe o lista comuna. "M-as referi la europarlamentare, care vor fi un dezastru pentru partidele de dreapta…

- Presedintele italian Sergio Mattarella exclude organizarea unor noi alegeri in iunie si cere un nou guvern in masura sa adopte un buget pe 2019, a declarat anturajul sau pentru Reuters, conform News.ro . Alegerile legislative de la 4 martie nu au permis sa se degaje o majoritate in Parlament. Luigi…

- Asociațiile de moldoveni de peste hotare și cetațenii Republicii Moldova iși exprima ingrijorarea in legatura cu limitarea dreptului la vot a alegatorilor moldoveni din afara țarii din cauza ca aceștia pot vota doar cu pașaportul pentru intrare – ieșire din țara și nu au dreptul de a vota cu buletinul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, prezent la conferinta de alegeri a ALDE Dambovita, a declarat ca formatiunea pe care o conduce a urcat in sondaje, crescand de la 6%, cat avea la alegerile parlamentare din 2016, la 15% in momentul de fata.