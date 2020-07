Stiri pe aceeasi tema

- Sefii de stat si de guverne din UE urmeaza sa dea unda verde, vineri, prelungirii - pana in ianuarie 2021 - a sanctiunilor economice impuse Rusiei dupa anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea, in 2014, declara joi surse diplomatice si oficiali europeni pentru Reuters, potrivit news.ro.Aceste…

- A aparut primul caz de coronavirus în Liga 1. Miercuri, clubul Dinamo a efectuat a patra runda de testare pentru coronavirus. Jucatorii, staff-ul medical si tehnic au iesit negativi, însa un angajat al clubului a fost diagnosticat pozitiv, potrivit Mediafax.Justin Stefan, secretarul…

- Actele normative care se refera la prelungirea mandatelor alesilor, dar si cine stabileste data alegerilor sunt neconstitutionale, a decis, miercuri, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), potrivit unor surse, citate de agerpres.ro. In cazul admiterii uneia dintre sesizari, s-a stabilit ca prelungirea…

- Traficul rutier pe strada Tighina, in perimetrul strazilor Columna și Mitropolit Varlaam, va fi suspendat in perioada 23 mai-14 iunie.Astfel, circulația autobuzelor de pe rutele nr. 24, nr. 31, nr. 38 și nr. 39 va fi redirecționata: de pe strada Vadul lui Voda pe strada Ismail, bd.

- Primarilor gorjeni le dau gunoaiele de furca. Dupa ce edilul sef din Jupanesti a ingropat in pamant tone de deseuri, colegul sau din omologul sau de la Ticleni i-a urmat exemplul. Astfel, Dealul Fericirii din Ticleni s-a transformat in Dealul Deseuri...

- Traficul rutier pe strada Tighina, in perimetrul strazilor Alexandru cel Bun și Columna, va fi suspendat in perioada 12-29 mai.Potrivit reprezentanților Primariei, in perioada menționata, circulația autobuzelor de pe rutele nr. 24, nr. 31, nr. 38 și nr.

- PSD contracareaza acuzatiile lui Iohannis privind autonomia Tinutului Secuiesc. Social-democratii il acuza pe presedinte ca lanseaza o diversiune, cand de fapt problemele romanilor sunt altele. SRI ar trebui sa prezinte public informatii in acest caz, mai spun social-democratii. Senatorul PSD Robert…

- Șefii liberali instalați la Direcția de Sanatate Publica Vrancea și-au angajat un purtator de cuvant de la partid ca sa le faca imagine in plina epidemie de coronavirus. Cand spitalele și Direcția de Sanatate Publica au deficit de personal medical care sa lucreze in prima linie și sa salveze viețile…