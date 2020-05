Stiri pe aceeasi tema

- Daca in Romania, cu excepția președintelui țarii, nimeni nu a dat semne de mare revolta la pretențiile ungare, atacurile la harți ale premierului ungar Viktor Orban sunt sancționate sever de președintele Croației. Croația, țara care deține președinția rotativa a Uniunii Europene, și Slovenia au criticat…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Prim-ministrul Ludovic Orban, intrebat cum comenteaza faptul ca premierul ungar, Viktor Orban, a postat pe Facebook o imagine a Ungariei mari, care ingloba si Transilvania, a afirmat ca ”vrabia malai viseaza”. Pe de alta parte, intrebat ce parere are despre punctul de vedere…

- Premierul ungar Viktor Orban a facut, miercuri, o postare controversata, pe Facebook, dupa ce proiectele UDMR privind autonomia au fost respinse in Parlamentul Romaniei. El a pus pe contul sau o imagine cu un glob cu harta Ungariei mari, in care apare inclusiv Transilvania.Premierul Ungariei…

- Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, le-a urat succes elevilor de liceu la examenul de bacalaureat de la proba istorie cu un mesaj subtil – premierul a publicat o imagine cu un glob pamantesc cu harta politica a lumii din anul 1862, in prim-plan fiind Imperiul Habsburgic și Ungaria Mare in interiorul…

- Premierul ungar Viktor Orban a posta pe Facebook o imagine cu harta Ungariei Mari in care este inclusa si Transilvania, in contextul examenelor la istorie ale elevilor din tara vecina. Postarea premierului de la Budapesta vine la o saptamana dupa atacul presedintelui Klaus Iohannis privind proiectul…

- Premierul ungar Viktor Orban a reactionat vineri dupa declaratiile presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, pe tema proiectului de lege privind autonomia tinutului secuiesc, cel care acuza ca reprezenzantii PSD "vor sa vanda Transilvania...

- Ludovic Orban Bun dimineaa. Am avut o edin de guvern mai lung decât edinele obinuite. Am încheiat edina de guvern la ora 300 dimineaa. Din acest motiv nu am organizat un briefing i am decis s v prezint printro declaraie discuiile dezbaterile i deciziile care au fost adoptate în cadrul...

- Faptele arata ca ultimii zece ani constituie deceniul cel mai reusit in istoria Ungariei in ultimii 100 de ani, a declarat duminica premierul Viktor Orban in discursul sau despre starea natiunii, potrivit MTI. Seful guvernului de la Budapesta a spus ca poporul ungar a pierdut capacitatea de a se considera…