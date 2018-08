Stiri pe aceeasi tema

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a coborat la 3,30%, cel mai scazut nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri de la 2,95% pana la 3,09%. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a crescut de la 3,07% la 3,16%.…

- Menținerea inflației pe o panta ascendenta, va obliga BNR sa opereze noi majorari ale dobânzii sale de politica monetara, care se situeaza în prezent la 2,50%. Majoritatea analiștilor anticipeaza o creștere a ratei-cheie pâna la sfârșitul anului la 3 – 3,5%. Indicele…

- Liviu Voinea a declarat joi ca in acest moment nu e inca luata nicio decizie cu privire la noile plafoane maxime de indatorare ale romanilor care doresc credite pentru case, dar ca ”au loc analize, discuții și avem in lucru o analiza a gradului de indatorare a populației. Scopul nu este de a limita…

- ”In Raportul din acest an, evidențiem creșterea riscului de nerambursare al creditelor. Acest lucru are multe cauze, inclusiv cateva inițiative legislative neinspirate. In raport veți mai gasi elemente legate de creditul pe termen lung. Bancile dau credite pe 20-25 de ani. S-a ridicat problema daca…

- Ratele la creditele în lei explodeaza! Indicele Robor la trei luni, în functie de care sunt calculate dobânzile variabile la creditele în lei, a crescut de la 2,87% la 2,89%, informeaza BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a continuat sa creasca pe piata interbancara, ajungand, joi, la 2,79% pe an, de la nivelul de 2,77% pe an consemnat miercuri, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare…

- ROBOR la trei luni a crescut la 2,79%, fata de 2,77%. Indicele ROBOR 3M atinge astfel maximul ultimilor trei ani si sapte luni. Mai precis, este cea mai ridicata valoare din 14 octombrie 2014, cand ROBOR la trei luni a fost cotat la 2,89%. ROBOR la sase luni a crescut la 2,92%, fata de 2,89%, […]