- 15 prizonieri armeni au fost eliberati de catre autoritatile din Azerbaidjan. In schimbul lor, armenii au oferit o harta cu pozitiile minelor terestre pozitionate in zona districtului Agdam, retrocedat de Armenia Azerbaidjanului in urma conflictului din regiunea Nagorno Karabah de anul trecut, informeaza…

- Armenia a anuntat, joi, ca sase soldati care efectuau „lucrari de inginerie” in apropiere de frontiera au fost capturati de armata din Azerbaidjan, autoritatile de la Baku afirmand ca este vorba despre "un grup de recunoastere si sabotaj" intrat pe teritoriul sau, potrivit AFP. Prim-ministrul interimar…

- Militari armeni au tras focuri de avertisment, joi, la frontiera cu Azerbaidjanul, in contextul amplificarii tensiunilor, anunta Ministerul Apararii de la Erevan, citat de agentia Reuters si Mediafax. Armata armeana sustine ca militari azeri au incercat sa patrunda pe teritoriul Armeniei.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a insistat joi seara asupra "necesitatii unei retrageri imediate a trupelor azere de pe teritoriul armean", dupa ce premierul Armeniei, Nikol Pashinyan, a acuzat armata Azerbaidjanului ca a incalcat frontiera armeana, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Presedintele…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a felicitat pe liderii și pe cetațenii Comunitații Statelor Independente (CSI), precum și popoarele Georgiei și Ucrainei cu ocazia implinirii a 76 de ani de la victoria in Marele Razboi pentru Apararea Patriei, a anunțat biroul de presa al Kremlinului. Cu acest…

- Armata rusa iși consolideaza prezența in sudul Armeniei, in apropierea frontierei cu Azerbaidjanul. Rusia susține ca prezența militara crescuta reprezinta o „garanție suplimentara de securitate” dupa conflictul militar de anul trecut dintre cele doua țari, relateaza Agerpres care citeaza o declarație…

- Armata rusa a trimis trupe in doua baze din sudul Armeniei, in apropierea frontierei cu Azerbaidjanul, oferind "garantii suplimentare de securitate" dupa conflictul militar de anul trecut, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax. Manevra ofera Moscovei spatiu suplimentar intr-o regiune…

- Armenia va organiza alegeri parlamentare în 20 iunie, a anunțat joi premierul Nikol Pashinyan, indicând o posibila ieșire din criza care a zguduit țara în ultima luna, relateaza Reuters și Euronews.Pashinyan se afla sub presiune sa demisioneze din luna noiembrie a anului trecut…