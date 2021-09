Stiri pe aceeasi tema

- “Guvernu’ lu’ uitatu’-n lampaEroina principala și reprezentativa, in egala masura, este, bineințeles, vechea noastra “prietena buna la toate”, Raaaaluca Turcan (Von Brukenthal pentru prieteni). Personajul a debitat aseara, la un post tv, urmatoarele: “Nu cred ca este oportun acum sa incep sa dau cifre,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii informeaza pe romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Spania ca Agenția Meteorologica spaniola – AEMET a emis coduri roșu, portocaliu și galben de canicula și vant pentru luni și marți, potrivit Mediafax. Pentru ziua de luni, 12 iulie,…

- Pentru prima data pe un aeroport din Romania, persoanele care au COVID-19 vor putea fi depistate de caini politisti special antrenati la o scoala a Ministerului de Interne. Se va intampla pe Aeroportul International din Sibiu, intr-o activitate pilot organizata pana la intai august ce va fi stipulata…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse s-a calificat, sambata, in ultimul act al turneului Hamburg European Open, dupa ce a invins-o in semifinale, in trei seturi, cu 2-6, 6-1, 6-4, pe ucraineanca Diana Iastremska, principala favorita. In finala, Gabriela Ruse o va avea ca adversara, duminica, pe…