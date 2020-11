Priviți cum Volvo aruncă mașini noi din macara, de la 30 de metri înălțime De obicei lucratorii de la descarcerare isi iau vehiculele cu care se antreneaza de la dezmembrari. Aceste masini insa au adesea o vechime de pana la doua decenii iar in ceea ce priveste rezistenta otelului, constructia custilor de siguranta si durabilitatea generala, exista o diferenta mare intre masinile moderne si cele construite in urma cu cincisprezece pana la douazeci de ani. Iar noile Volvo sunt fabricate din unele dintre cele mai dure o (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba de aruncarea de la o inaltime de 30 de metri a masinilor pentru a vedea cum se comporta structura de rezistenta. Acesta este un test extrem pentru ca nu se desfasoara in laborator, iar suprafata pe care acestea cad este una plina de bolovani. In cadru testului inginerii…

- Un barbat de 41 de ani din orasul Beclean a fost ranit grav, vineri dupa-masa, dupa ce a cazut de pe o schela, de la o inaltime de aproximativ cinci metri, fiind nevoie de interventia elicopterului SMURD, potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud. Incidentul…

- Podul suspendat de peste Dunare, de la Braila, incepe sa prinda forma. Pilonii podului au deja cateva zeci de metri inaltime si lucrarile avanseaza rapid, ei inaltandu-se cu aproape 2 metri pe zi. Cele doua turnuri vor ajunge la final la o inaltime de 204 metri.

- Un camion plin cu marfa a cazut de la zeci de metri inaltime, de pe un viaduct din localitatea Brezoi, in raul Lotru. Soferul a murit, dupa ce a ramas incarcerat in cabina, informeaza ziarul local Vocea Valcii.Accidentul tragic s-a petrecut pe DN 7, la km 207 - Valea Oltului, in dreptul localitații…

- Un barbat a cazut, joi, de la circa 15 metri inaltime pe o strada din Dej si a fost preluat de un elicopter SMURD, potrivit Agerpres. „In jurul orei 13.20, o autospeciala, un echipaj SAJ si elicopterul SMURD din punctul Jibou au fost alertate pentru acordarea asistentei medicale de urgenta unui barbat…

- Un tanar a ajuns la spital, joi, dupa ce a cazut de la inalțime pe strada Henri Coanda, din Dej.”In jurul orei 13.20, o autospeciala, un echipaj SAJ și elicopterul SMURD din punctul Jibou au fost alertate ca urmare a caderii de la inalțime a unui barbat de circa 20 de ani”, informeaza ISU Cluj.Conform…

- Un bucureștean in varsta de 40 de ani, maior in cadrul Armatei Romane, și-a pierdut viața in Munții Fagaraș, dupa ce a cazut in gol 400 de metri, de pe creasta Arpașelului.Deși era echipat corespunzator pentru escalada și destul de experimentat, barbatul a alunecat incercand sa escaladeze…

- SALVAMONT Sibiu a intervenit sambata, in sprijinul colegilor de la SALVAMONT Argeș pentru salvarea unei persoane aflata in stare grava, cazuta in gol in zona Arpașelului. Un turist in varsta de 40 de ani și-a gasit sfarșitul sambata seara, in munții Fagaraș, dupa ce a cazut in gol cca 400 de metri.…