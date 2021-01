Sunt multe celebritați sau bogați in lume care pot beneficia, pentru sume inaccesibile unui om de rand, de vaccinarea anti-COVID „peste rand”. Oamenii cu bani din Marea Britanie pot zbura in Emiratele Arabe Unite cu scopul de a-și face mai repede vaccinul COVID, pentru care altfel ar trebui sa aștepte mai mult in propria țara, […] The post Privilegiații vaccinarii contra COVID. Celebritațile și bogații lumii se imunizeaza „peste rand” contracost appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .