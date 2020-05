„Privește orașul” 2020 se desfășoară online. Cum vă puteți înscrie Ordinul Arhitecților din Romania a lansat un concurs online de fotografie cu tema „Ce mai inseamna spațiul public acum?”, care e parte a proiectului „Privește orașul 2020”, lansat de arhitecții timișoreni și asociația Timișoara 2021. Proiectul, pus in practica de echipa bienalei timișorene de arhitectura „Beta”, incurajeaza locuitorii orașului „sa se exprime liber in raport […] Articolul „Privește orașul” 2020 se desfașoara online. Cum va puteți inscrie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un ghid pentru pacienții COVID-19 cu forme cronice ale afecțiunii a fost elaborat de epidemiologi in colaborare cu un ONG. Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania – COPAC si Societatea Romana de Epidemiologie au lansat ghidul “Recomandari de protectie pentru pacientii cronici…

- Pandema de coronavirus ar putea sa schimbe modul de inscriere și de admitere la facultați și in Romania. In acest an admiterea la facultate s-ar putea face direct in fata calculatorului. Mai multe universitați au anunțat deja ca iau in calcul o reglementare a procedurilor de admitere, printre care Universitatea…

- Spitalele din Romania vor beneficia de o soluție inteligenta de dezinfectare și sterilizare prin UV-C, personalizata pentru nevoile Romaniei, creata de laboratorul de cercetare Modulab din București Dupa ce a lansat primul prototip de robot de dezinfecție cu ajutorul radiației UV-C, laboratorul de cercetare…

- Bolt, platforma europeana de transport la cerere, a anuntat marti ca lanseaza serviciul Business Delivery in toate orasele in care activeaza in Romania, Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, care va pune in legatura companiile cu curierii, pentru a plasa online comenzi de livrare si sa expedieze produsele…

- Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și…

- Ai o afacere sau ești angajatul unei intreprinderi mici sau mijlocii din regiunea Nord-Est, Sud-Est sau Sud-Muntenia? Ai nevoie sa-ți promovezi compania online? Ai ocazia sa inveți cum sa o faci cel mai bine inscriindu-te in proiectul “[email protected] – Laboratorul digital” implementat de Patronatul Tinerilor…

- Doua noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate, vineri, in Romania, la un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara, care au venit din Italia, au anunțat responsabilii guvernamentali. Pana acum au fost confirmate 3 cazuri in Romania, primul fiind al barbatului din Gorj. Secretarul…

- Polițiștii de combatere a criminalitatii organizate au depistat, joi, o grupare de infractori specializați in plasarea de monede false. ”Astazi, 6 februarie, polițiștii de combatere a criminalitatii organizate din Satu Mare și Maramureș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Carei…