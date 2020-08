Privește cerul: Vin PERSEIDELE! Urmariți bolta cereasca in aceasta noapte? Uneori o dara luminoasa, ce va dura mai puțin de o secunda, se va vedea printre stele. Iar unii dintre privitori se vor grabi sa iși puna o dorința, pe care spera sa o vada transformata in realitate…In vechime parea ca una din stelele de pe cer a cazut, de aici venind numele de „stea cazatoare". Desigur ca stelele nu au cum sa... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Privește cerul, la noapte! Curentul de meteori Perseide apare in fiecare an in prima jumatate a lunii august pe cerul nopții, iar in aceasta noapte ”ploaia de stele” va atinge punctul de intensitate maxima. Meteorii par a veni din dreptul constelației Perseus, de unde se impraștie in toate direcțiile.…

- Când se pot observa Perseidele? Activitatea curentului de meteori Perseide începe din 17 iulie și se încheie pe 24 august. Cea mai buna perioada pentru a le urmari este dupa miezul nopții pâna pe la ora 3 sau 4 dimineața, când apune luna. Ploaia…

- In aceasta noapte, dupa ora 24:00, curentul de meteori perseide va inregistra activitatea maxima noteaza RRA.Astfel ca din zonele cu cer curat se vor putea vedea chiar și 100 de meteori pe ora. Denumite dupa Perseu, constelația din care par sa vina așa-numitele 'stele cazatoare' sunt particule…

- Perseidele sau stelele cazatoare vor putea fi observate in noaptea de 11 spre 12 august, pe cerul Romaniei, intr-un spectacol ceresc uimitor. Maximul curentului va putea fi admirat cu ochiul liber, incepand cu ora 22.00.

