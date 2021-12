Stiri pe aceeasi tema

- Pe cerul Romaniei pot fi vazute, dupa ora 18.00, trei planete: Venus, Jupiter și Saturn. Prima dintre ele este foarte stralucitoare și poate fi vazuta ca o stea alba care nu palpaie. Cel mai bine se vad stelele Aldebaran, Procyon, Castor și Pollux. In plus, faza de Luna Plina se va produce pe data 19,…

- In serile de noiembrie se vad trei planete: Venus, Jupiter și Saturn. Dimineața, spre sfarșitul lunii incepe sa se vada Marte. La 30-40 de minute dupa ce apune Soarele, in aceeași direcție se vede Venus. Planeta este foarte stralucitoare și se vede ca o stea alba care nu palpaie. Apune in jurul orei…

- Calendar astronomic noiembrie 2021: Ce se vede pe cerul nopții in luna lui Brumar. Trei planete vizibile cu ochiul liber, seara Calendar astronomic – noiembrie 2021: In tradiția noastra populara, luna noiembrie se numește „Brumar”. Numele lunii vine de la latinescul „novem” ce inseamna „noua”, noiembrie…

- Dupa ora 18, pe cer pot fi vazute trei planete, Venus, Jupiter și Saturn, prima dintre ele fiind foarte stralucitoare și putând fi vazuta ca o stea alba care nu pâlpâie. Cel mai bine se vad stelele Aldebaran, Procyon, Castor și Pollux, iar faza de luna plina se va produce pe data 19,…

- Luna plina din 20 octombrie se aliniaza cu zodia Berbecului și se afla in opoziția cu Soarele din Balanța. Este una dintre cele mai dinamice și provocatoare Luni pline din acest an, aducand cu ea șanse la dragoste, pasiuni fulgeratoare, dar și riscuri foarte mari sa pierdem iubirea pe care ne bazam.Luna…

- In fiecare seara de octombrie, inspre sud-vest, dupa apus, pana in ora 20, se vede planeta Venus. Apare ca o stea foarte stralucitoare, alba la culoare, situata nu foarte sus fața de orizont in jurul orei 19. Pe 8 octombrie Mercur se va afla la cea mai mica distanța de Pamant (la perigeu), la 98,7 de…

- Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra intre 22 si 32 de grade. Dimineata, in special in sud-est si in depresiuni, pe suprafete mici se va semnala ceata.In capitala, vremea va fi predominant frumoasa si calda pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla…