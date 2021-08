Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a fost fotografiat de catre turisti dupa ce a urcat pe un autoturism parcat in zona unui traseu turistic din Muntii Fagaras. La fata locului au fost chemati oamenii legii, care au alungat animalul, informeaza news.ro.

- Un urs a fost fotografiat de catre turisti dupa ce a urcat pe un autoturism parcat in zona unui traseu turistic din Muntii Fagaras. La fata locului au fost chemati oamenii legii, care au alungat animalul, informeaza news.ro.

- Un urs a fost fotografiat de catre turisti dupa ce a urcat pe un autoturism parcat in zona unui traseu turistic din Muntii Fagaras. La fata locului au fost chemati jandarmii, care au alungat animalul. In imaginile surprinse de catre turisti se vede animalul urcat pe plafonul unui autoturism parcat.…

- Un urs a fost fotografiat de catre turisti dupa ce a urcat pe un autoturism parcat in zona unui traseu turistic din Muntii Fagaras. La fata locului au fost chemati jandarmii, care au alungat animalul. In imaginile surprinse de catre turisti se vede animalul urcat pe plafonul unui autoturism parcat.Conform…

- Un urs a fost fotografiat de catre turisti dupa ce a urcat pe un autoturism parcat in zona unui traseu turistic din Muntii Fagaras. La fata locului au fost chemati jandarmii, care au alungat animalul. In imaginile surprinse de catre turisti se vede animalul urcat pe plafonul unui autoturism parcat.Conform…

- Un urs a fost fotografiat de catre turisti dupa ce a urcat pe un autoturism parcat in zona unui traseu turistic din Muntii Fagaras. La fata locului au fost chemati jandarmii, care au alungat animalul, anunța news.ro. In imaginile surprinse de catre turisti se vede animalul urcat pe plafonul…

- Președintele Maia Sandu a urcat pe cel mai inalt varf din Carpații Romanești. Varful Moldoveanu este situat in Muntii Fagaraș, in județul Argeș.Maia Sandu a postat pe Instagram o fotografie de la altitudinea de 2544 de metri in care scrie "Imi place mișcarea in aer liber.

- BBC a confirmat ca cel de-al șaselea sezon al serialului Peaky Blinders va fi ultimul, deși creatorul serialului, Steven Knight, a declarat ca show-ul va continua cel puțin cu al șaptelea sezon. Deși seria TV va ajunge la final, povestea va continua intr-o alta forma, a declarat Knight “Peaky s-a intors!…