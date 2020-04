Stiri pe aceeasi tema

- Incidente violente au avut loc, sambata dupa-amiaza, in Hunedoara. Oamenii au lovit mașinile polițiștilor dupa ce aceștia au vrut sa rețina un barbat fara declarație asupra lui, recalcitrant și care se afla sub influența alcoolului, conform informațiilor furnizate de Inspectoratului de Poliție Județean…

- Ieri, 17 aprilie 2020, intre orele 08.00 – 13.00, polițiștii și polițiștii locali din Ocna Mureș au controlat 110 autovehicule și au legitimat 88 de persoane aflate pe strada. Au fost aplicate 17 sancțiuni, din care 12 pentru nerespectarea ordonanțelor militare in condițiile starii de urgența. FOTO:…

- Politistii au retinut, duminica seara, un barbat de 24 de ani, dupa ce acesta a lovit o tanara de 21 de ani care iesise dintr-un magazin din Timisoara si a deposedat-o de 50 de lei, iar pe prietenul fetei l-a amenintat cu o arma, informeaza IPJ, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, tanarul…

- Zeci de persoane de etnie roma dintr-un cult occidental s-au strans pe o strada din comuna Cojasca, județul Dambovița, pentru a se ruga sa scape de coronavirus, imaginile fiind transmise live, pe Facebook. Polițiștii au amendat pana acum 18 persoane pentru ca astfel de reuniuni sunt interzise in…

- In satul Paulești nici nu se intra, nici nu se iese daca nu ai un motiv destul de intemeiat. Polițiștii stau la toate intrarile. Și asta pentru ca tot satul a intrat in carantina, dupa ce prima persoana din localitate a fost testata cu COVID – 19. Iar o familie din Calarași a hotarat sa vina in ajutorul…

- Vremurile de criza necesita soluții de criza. Spania este in carantina naționala, asta inseamna ca cetațenii pot ieși din casa doar pentru lucruri urgente. Astfel, polițiștii din Algaida, Mallorca, s-au gandit ca oamenii au nevoie in aceste zile și de multe motive sa zambeasca. Cum a ieșit totul? Vedeți…

- Politistii din Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, au pus in aplicare vineri sase mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si judetul Calarasi, la domiciliul a sase barbati banuiti de savarsirea unor furturi din mai multe societati comerciale.