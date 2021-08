Privarea de somn cauzata de lumina albastra - Cum iti poate afecta sanatatea? Protejati-va ochii de ecrane! - Acesta este sfatul cercetatorilor care promoveaza protectia vederii impotriva luminii albastre. In ziua de azi, lumina albastra a devenit un dusman pentru oameni, indiferent de varsta lor, chiar si pentru copiii care petrec multe ore pe tablete sau calculator.



Somnul este important si trebuie sa fie de calitate. De fapt, calitatea somnului conteaza mai mult decat durata acestuia. Daca va aflati intr-o stare de oboseala, probabil ca aceasta este creata de lipsa cronica de somn. Asta se datoreaza unui somn agitat si de aceea apare o stare de somnolenta puternica… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

