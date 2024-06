Stiri pe aceeasi tema

- „NU MA DUC LA CLUB” e piesa perfecta pentru zilele in care, chiar daca drumurile te duc la munca, vrei totuși sa simți vibe-ul de petrecere. Theo Rose, DOMINO și Alessandra au creat piesa electronica perfecta, care te va face sa te miști pe ritmuri pline de energie. Indiferent daca ești in drum spre…

- Ziua de luni, cunoscuta adesea ca cel mai greu inceput de saptamana, poate fi transformata intr-o zi mult mai placuta cu cateva trucuri simple. Iata cateva sfaturi pentru a face trecerea peste ziua de luni mult mai ușoara și mai placuta. 1. Planifica ceva de care sa te bucuri. Incepe saptamana cu o…

- Inchirierea unei mașini in Craiova poate fi o modalitate excelenta de a-ți asigura mobilitatea și flexibilitatea in timpul calatoriilor tale, indiferent daca ești in vacanța sau in interes de afaceri. Cu o varietate de opțiuni disponibile, poți gasi cu ușurința o mașina de inchiriat care sa se potriveasca…

- La 11 mai 1968, a inceput construcția primului autoturism romanesc, Dacia. Autoturismul avea inițial radio și scaune incalzite, dar Nicolae Ceaușescu s-a opus acestor opțiuni, spunand ca sunt un „lux inutil“.

- La cateva luni dupa ce a anunțat ca se retrage din Gașca Zurli, Vero Caliman are primul ei proiect important. Actrița face ceea ce ii place cel mai mult, in calitate de director de teatru pentru copii. Vero este noul Director Artistic Programe pentru Copii de la Școala de Teatru Qfeel, anunțul fiind…

- Oferim apartamente finisate sau semifinisate, cu o suprafața generoasa de 77.09 mp, perfecte pentru confortul și spațiul de care ai nevoie, in Campia Turzii, pe strada Laminoriștilor nr. 40. ELLA Resident este ansamblul rezidențial proiectat cu drag pentru caminul tau! Fiecare apartament include: bucatarie…

- Ministerele din Franța iși propun sa inceapa experimentarea saptamanii de lucru de patru zile in aceasta primavara, urmand sa dureze cel puțin un an, conform unei note a administrației difuzate in preajma unui seminar guvernamental privind munca, conform informațiilor furnizate de AFP. Anunțat inițial…