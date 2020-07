Stiri pe aceeasi tema

- Florin Raduța lanseaza cel de-al șaselea single din cariera, „Fara tine”. Dupa ce a cucerit inimile publicului și a fost desemnat caștigator al concursului X Factor in 2015, cu prestația fabuloasa a piesei „It’s a man’s world”, uimind juriul format din Horia Brenciu, Delia și Ștefan Banica Jr., Florin…

- Deși in general primim cadouri cu ocazia zilei de naștere, Anamaria Petrișor prefera sa ofere și ne rasfața cu un cadou muzical inedit. Artista lanseaza alaturi de Cat Music single-ul „Nu pleca”, produs in studiourile HaHaHa Production și compus de catre Roland Kiss, Miruna Iova, Florin Boka impreuna…

- Lady Gaga colaboreaza cu Ariana Grande pentru al doilea single extras de pe urmatorul album. Piesa “Rain On Me” este inclusa pe cel de-al saselea album lansat de catre Lady Gaga – “Chromatica”, material care va aparea pe 29 mai 2020. “Rain On Me” este prima colaborare dintre cele doua artiste, pentru…

- Dupa ce a lansat impreuna cu Elianne „Ador”, DJ SAVA colaboreaza pentru prima oara cu MD DJ pentru „Rigoletta”, un single ce ar putea deveni cu ușurința unul dintre imnurile acestei veri. Compus de catre DJ SAVA, producatorul muzical care lanseaza hit dupa hit, alaturi de Nicoleta Gavrillița și Daniel…

- twocolors lanseaza single-ul „Lovefool”, un track irezistibil venit de la trupa formata in Berlin, inspirat de celebra piesa a The Cardigans, lansata in anii 90. Cei doi membri au revenit cu o piesa de vara, un pop invelit intr-un beat house, cu versurile nostalgice ale hitului „Lovefool”. „Nu ne-am…

- Intr-o perioada sensibila nu putea sa apara decat o melodie sensibila. Ioana Ignat ne prezinta o piesa care ne trezește simțurile inca de la primul play și care ne poarta intr-un univers muzical, care ne inspira increderea in propriile forțe, puterea de a gasi resursele necesare și speranța in viitor.…

- Alex Bittman lanseaza single-ul „Got a feelinenextdoor”, de data aceasta sub numele sau real. Piesa este in același stil urban cu care Alex ne-a obișnuit de-a lungul timpului. Single-ul este primul extras de pe EP-ul „Los Tapes”, ce va fi lansat treptat, in urmatoarele saptamani. EP-ul "Los Tapes" va…