- Într-un interviu pentru Euronews, premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița a declarat ca țara noastra va urmari integrarea în Uniunea Europeana, dar nu și integrarea în Alianța Nord-Atlantica. „Moldova este o țara neutra. Acest principiu de neutralitate este…

- Dupa primul val de oameni plecati din Ucraina din cauza razboiului, va urma cel mai probabil un al doilea val, format din refugiati mai vulnerabili, a atras atentia directorul Agentiei ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi, potrivit caruia marti sau miercuri se va depasi pragul de

- În cadrul unei conferințe de presa, prim-ministra Natalia Gavrilița a fost întrebata despre riscul ca Republica Moldova sa fie implicata în razboiul din Ucraina. „Nu avem semnale”, a declarat Gavrilița. Fiind întrebata daca solicitarea așa-ziselor autoritați…

- Situația din Ucraina ar putea deveni „cea mai mare criza a refugiaților din Europa din acest secol”, cu peste 600.000 de refugiați care au fugit pana acum din Ucraina in țarile vecine, a transmis marți Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR), potrivit CNN . „UNHCR mobilizeaza resurse pentru a raspunde…

- Dayana Yastremska a oferit din nou detalii despre drumul pe care l-a parcurs, alaturi de sora ei mai mica, Ivanna, din Ucraina, pana in Franta. Jucatoarea care a castigat 2.5 milioane de euro din tenis a fost uimita de primirea facuta de romani.

- Informația precum ca Ucraina este atacata din partea Transnistriei, în aceasta dimineața, este una falsa. Despre aceasta a informat purtatorul de cuvânt din cadrul Ministerului Apararii, Maria Arama, transmite Știri.md. „În contextul știrilor circulate pe…

- Președintele Joe Biden a facut o declarație despre negocierile cu Rusia și situația in desfașurare din Ucraina, in condițiile in care Kremlinul a anunțat o retragere parțiala a trupelor pe care le-a adus langa granițele ucrainene.

- Liderul nerecunoscut separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski a fost inclus în lista Myrotvorets, fiind considerat dușman la statului Ucrainean. În lista mai este inclus și așa zisul ministru de Interne de la Tiraspol, Ruslan Mova. În lista se mai afla și jurnalista pro rusa…