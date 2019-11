Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul judetean si secretar general adjunct al PMP, Romulus Lucian Iaru, a fost numit in functia de secretar general adjunct al Guvernului Orban, cu rang de secretar de stat. Decizia a fost deja publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, astazi, 13 noiembrie 2019. Este demn de reamintit faptul…

- Fostul secretar general al PSD din perioada in care partidul era condus de Liviu Dragnea a revenit in conducerea social democratilor dupa ce a fost demis chiar de Viorica Dancila, in prima sedinta a partidului dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. In sedinta CEx de marti Codrin Stefanescu a primit functia…

- Codrin Ștefanescu s-a intors in echipa centrala PSD. In ședința CEX de marți seara a fost numit din nou in funcția de secretar general adjunct. Codrin Ștefanescu a fost secretar general PSD in timpul campaniei la europarlamentare, fiind promovat de Liviu Dragnea de la functia de secretar general…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la numarul 907 din data de 8 noiembrie 2019, a fost publicata decizia prin care Liliana Minca a fost eliberata din functia de secretar general adjunct al Ministerului Finantelor Publice, la doar cateva zile de la numirea ei.Astfel, potrivit deciziei privind…

- Fosta judecatoare Lidia Barac a fost numita secretar de stat in Ministerul Justiției, in urma unei decizii semnate de premierul Ludovic Orban. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial. Premierul Ludovic Orban a semnat, joi, decizia de numirea Lidiei Barac in funcția de secretar de stat la Ministerul…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca noul secretar general al Guvernului este Antonel Tanase (47 ani). Acesta este liderul PNL Sector 3 si un apropiat al primului ministru. Tanase a fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor in perioada aprilie 2007- ianuarie 2008, cand portofoliul respectiv…

- Doi juristi liberali, unul deputat, iar celalalt presedinte al Comisiei juridice a PNL Bucuresti, se afla in carti pentru functia de secretar general al Guvernului, potrivit unor surse politice din conducerea PNL.

- Plenul Senatului a validat-o, marti, pe Cristina Ionescu in functia de secretar general adjunct al acestui for legislativ, la propunerea Biroului permanent, inregistrandu-se 58 de voturi "pentru", 14 "impotriva" si sase abtineri.S-a votat electronic secret.Senatorul USR George…