Stiri pe aceeasi tema

- Cu alegeri programate abia peste 3 ani, pandemia și efectele socio-economice vor reprezenta principala preocupare a guvernarii tripartite. Trei adversari politici pana acum o luna au fost trimiși de electorat sa coabiteze la Palatul Victoria și in Parlament.

- Reprezentanții USR PLUS Alba au fost prezenți duminica, 6 decembrie, la vot. Aceștia au votat in mare parte pentru apararea justiției, pentru reformarea insituțiilor publice și pentru refacerea Parlamentului Romaniei. Beniamin Todosiu, copreședintele USR PLUS Alba: Votul este un drept, dar și o obligație…

- Președintele PMP Suceava, Marian Andronache, a declarat, in cadrul unei conferințe de presa, ca pactul propus de PMP pentru eliminarea pensiilor speciale și reducerea la 300 de numarului de parlamentari nu a fost semnat de celelalte partide din Suceava, el facand referire la PSD, PNL, USR și Pro Romania.…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| PMP cere adoptarea in regim de urgenta a legilor privind eliminarea pensiilor speciale si reducerea numarului de parlamentari la 300 (P) PMP a cerut ieri convocarea Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului pentru eliminarea din Legea 96/2006…

- Președintele Camerei Deputaților, social-democratul Marcel Ciolacu, anunța, marți, ca va convoca de indata Birourile Permanente Reunite pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, cu condiția ca acești bani sa fie folosiți pentru dublarea alocațiilor copiilor. „Voi convoca de indata Birourile…

- Partidul Mișcarea Populara a solicitat convocarea Birourilor permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților pentru dezbaterea in plen a legii privind eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari și...

- ​​Toți parlamentarii USR își vor da mâine demisia pentru a nu beneficia de pensii speciale, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid. Decizia a fost luata dupa ce inițiativa USR de eliminare a pensiilor speciale nu s-a materializat. USR are 38 de parlamentari: 25 de deputați…

- Partidul Miscarea Populara propune candidatilor la alegerile parlamentare de pe listele tuturor formatiunilor politice un "Pact pentru reducerea la 300 a numarului de parlamentari si eliminarea pensiilor speciale", tinand cont ca la referendumul din 2009 aproape 8 milioane de romani au votat pentru…