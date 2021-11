Stiri pe aceeasi tema

- Dan Vilceanu, ministrul propus pentru preluarea portofoliului Investitiilor si Proiectelor Europene, sustine ca este nevoie de o reforma a sistemului de pensii concomitent cu o regandire a contributiilor pentru a acoperi gaura din sistemul public de pensii. "Aceasta gaura a sistemului public…

- Deputați ai PAS, in colaborare cu Guvernul, au elaborat și inregistrat un proiect de lege privind acordarea dreptului la pensie pentru cariera lunga, revenirea la varsta de pensionare și schimbarea formulei de indexare a pensiilor. Potrivit parlamentatului PAS, Dan Perciun, „proiectul revizuiește modificarile…

- Doi tineri in varsta de 21 și 25 de ani au murit din cauza COVID-19, decesele lor fiind raportate duminica. Autoritațile spun ca ambii erau nevaccinați și aveau comorbiditați. In ultimele 24 de ore au fost raportate de catre INSP 427 de decese (202 barbați și 225 femei), din care 33 din trecut.Dintre…

- Reforma pensiilor va fi implementata pana in primul trimestru din 2023, potrivit termenului avansat in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), document care arata si masurile ce vor fi luate in privinta pensiilor speciale.

- Vești noi pentru femeile care vor sa iasa la pensie. Varsta la care vor putea face asta va crește din nou, spune șeful Casei de Pensii, intr-un interviu acordat in exclusivitate postului de televiziune, Antena 3. Femeile se vor putea pensiona la varsta de 63 de ani, nu la 61, cum este in prezent.…

- Milioane de oameni așteapta recalcularea pensiilor. Alte cateva milioane vor sa știe cand vor putea ieși la pensie și in ce condiții. Președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a oferit toate raspunsurile intr-un interviu exclusiv la Antena3. "Urmarim in principal doua elemente…

- Fost ministru al Sanatații și membru USR, Vlad Voiculescu declara ca șansele ca școala sa treaca in online, de saptamana viitoare, sunt de 100%. Acesta acuza guvernul de iresponsabilitate. „In ciuda parangheliilor care sunt inca permise in București, toate culminand cu congresul PNL cu 5000 de oameni…

- Crește alarmant numarul infectarilor cu noul tip de coronavirus in țara noastra. Municipalitatea anunța ca urmeaza sa se convoace Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica Chișinau in vederea aprobarii unor noi masuri restrictive, transmite Noi.md cu referire la Realitatea.md. Despre asta…