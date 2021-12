Chiar daca ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat ca Agentia pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare constituie una din prioritațile instituție pe care o conduce in mandatul sau, funcționarea efectiva a acesteia se amana cu inca un an, pentru ca nu exista fonduri pentru desfașurarea activitații. In loc de 1 ianuarie 2020, cum s-a avut inițial in vedere, acum, termenul a devenit 1 ianuarie 2023, daca nu cumva vor mai interveni și alte schimbari pe parcurs. Crearea Agenției a fost aprobata printr-un act normativ din iulie 2019 – Legea nr. 133/2019 pentru inființarea…