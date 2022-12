Stiri pe aceeasi tema

- Energia regenerabila, economia circulara, migratia si securitatea online sunt cateva dintre prioritatile Parlamentului European pentru 2023, informeaza legislativul comunitar intr-un articol postat pe site-ul sau, relateaza Agerpres.

- 71% dintre consumatori sunt mai interesați de reducerea costurilor și a consumului de energie, decat in urma cu un an – consumatorul pasiv de energie a disparut Increderea in furnizorii de energie este zdruncinata – doar 40% dintre consumatori cred ca furnizorul lor de energie va crea valoare pentru…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, marti, ca in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu presedintele Parlamentului European (PE), Roberta Metsola, aceasta si-a exprimat interesul de a participa anul viitor la Timisoara la evenimentele organizate cu ocazia detinerii titlului…

- In minivacanța, Guvernul introduce o noua taxa prin OUG, taxa pe soare. Este vorba despre o taxa care ar putea fi introdusa prin OUG de catre actualul Guvern, o ordonanța care ar fi fost data cu o zi inainte data de 1 decembrie. Aceasta taxa pe soare face referire la prosumatori Acesta taxa pe soare…

- Situație fara precedent pe piața energiei din Romania. Furnizorii au cumparat mai puțin de o treime din energia de care au nevoie clienții lor anul viitor. Asta in condițiile in care și prețurile de pe bursele din Romania s-au dublat in ultima luna.

- Administrația publica a facut progrese in privința digitalizarii serviciilor publice, dar procesul este complex și de durata. Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) poate contribui decisiv la transformarea digitala a Romaniei, prin finanțarea dezvoltarii infrastructurii digitale, digitalizarii…

- ”Este un pret maximal, piata scade, normal ca scade si pretul. Eu vorbesc cu dumneavoastra despre o decizie politica, ceea ce tine, in Parlament, modificarile pe care le vom face dupa ce le convenim in coalitie, legislatia secundara nu e treaba noastra, e treba ANRE-ului si sunt ferm convins ca vor…

- Energia regenerabila este buna pentru planeta și pentru oameni, dar ce este mai exact? De la panouri solare la centrale eoliene, astazi vom afla mai multe despre energia verde, sursa de energie cu cea mai rapida creștere din lume – și despre cum o putem f