- Fortele ruse care ocupa centrala nucleara de la Zaporojie se pregatesc sa o racordeze la Crimeea, peninsula anexata de Moscova in 2014, si o avariaza realizand aceasta reorientare a productiei de energie electrica, a avertizat operatorul ucrainean Energoatom.„Militarii rusi prezenti in centrala nucleara…

- Uniunea Europeana condamna „violarea iresponsabila” a regulilor de securitate nucleara de catre Rusia cu activitati militare desfasurate in jurul centralei ucrainene de la Zaporojie, a declarat sambata seful diplomatiei europene Josep Borrell, citat de France Presse. „UE condamna activitatile militare…

- Fortele ruse incearca sa incercuiasca termocentrala de la Vuhlehirsk, situata la aproximativ 50 de kilometri nord de Donetk (estul Ucrainei), au anuntat joi serviciile de informatii militare britanice. ”Rusia prioritizeaza capturarea infrastructurii esentiale nationale, precum centralele electrice”,…

- Ministerul de Externe rus a criticat joi SUA si Marea Britanie pentru ajutorul acordat Ucrainei in instruirea fortelor armate ale acesteia, calificand acest sprijin drept parte a ‘razboiului hibrid’ dus de tarile NATO impotriva Rusiei, transmite Reuters. SUA au pus la dispozitia Ucrainei instructori…

- Scenariul din zilele trecute se repeta și o școala din Harkov a fost avariata de rachetele rusești ce au lovit-o din plin, semanand panica și groaza. Rachetele rusești au avariat o școala pentru copii cu deficiențe de vedere, joi, ceva mai devreme (7 iulie), potrivit oficialilor locali. Doua sute șaizeci…

- Armata rusa si-a anuntat joi retragerea din Insula Serpilor, un punct strategic in Marea Neagra cucerit de Moscova inca din primele zile ale invaziei sale in Ucraina la 24 februarie, dupa mai multe saptamani de bombardamente intense, informeaza AFP. ‘La 30 iunie, in semn de bunavointa, fortele armate…

- Forțele ucrainene iși mențineau pozițiile in lupte intense de strada și sub bombardament permanente in Sievierodonetsk, au declarat oficiali, in timp ce Rusia face presiuni pentru a controla orașul cheie pentru obiectivul sau de a controla estul Ucrainei, scrie Reuters. Fii la curent cu cele…