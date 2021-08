Liderii de companii considera ca prioritatea pentru Guvern este crearea unui sistem fiscal eficient, aceasta prioritate surclasand chiar si cerinta de a imbunatati infrastructura, care de multi ani a fost in topul asteptarilor pe care mediul de afaceri le are de la autoritati, potrivit unei analize PwC Romania. "In sondajul nostru, liderii de companii au spus ca prioritatea numarul 1 pentru Guvern este crearea unui sistem fiscal eficient. Aceasta prioritate a surclasat chiar si cerinta de a imbunatati infrastructura, cerinta care de multi ani a fost in topul asteptarilor pe care mediul de afaceri…