Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile si-au propus pentru acest an sa deruleze cea mai mare campanie nationala de informare si constientizare a cetatenilor in ceea ce priveste colectarea separata si reciclarea deseurilor, cu o alocare bugetara de 25 de milioane de lei, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul…

- In Dambovicioara ajunge maine o delegatie straina oficiala in cadrul Programului International de Promovare pentru Investitii si Comert „Romanian Investment Zoom”, derulat prin intermediul Grupului Avangarde. Deschiderea oficiala a evenimentului va avea loc la ora 11 la Primaria Dambovicioara, in prezenta…

- Cum am anticipat, noua echipa din fruntea Camerei pentru Comert, Industrie si Agricultura Dambovita – presedinte Valentin Calcan, aduce un plus de determinare si inovatie pentru revigorarea mediului local de afaceri. Un pas important pe acest traiect a fost facut ieri dimineata, odata cu semnarea protocolului…

- Romania a preluat, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, Presedintia-in-Exercitiu (PiE) a Organizatiei de Cooperare Economica la Marea Neagra (OCEMN), iar Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) - PiE a Consiliului de Afaceri al OCEMN (CA OCEMN) pentru o perioada de sase luni, se arata intr-un…

- Manifestarile „Zilele Economiei Bacauane”, care au loc in perioada 9-13 decembrie in organizarea Camerei de Comerț și Industrie (CCI), includ ediția a 26-a a Topului firmelor, iar ieri, 10 decembrie, ziua a doua a acestui regal a fost dedicata dezbaterii metodologiei și a scopului alcatuirii unui astfel…

- Directorul general al Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, Ion Danut Juganaru a primit astazi, 26 noiembrie 2019, la sediul CCINA vizita oficiala a domnului LINXIANG ZHAO, Consilier Economic si Comercial al Republicii Populare Chineze la Bucuresti. Consilierul Zhao a fost…

- Topul Firmelor din județul Dolj va avea loc pe 28 noiembrie, in organizarea Camerei de Comerț și Industrie a județului Dolj. Acesta este cel mai important eveniment de business din județ. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cele mai importante firme din Dolj vor fi premiate in cadrul Galei Topul Firmelor.…

- Asociatia Junior Business Club in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie (CCI) Covasna au anunțat inscrierea la competiția pentru „Premiul pentru tineri intreprinzatori”. Potrivit organizatorilor, evenimentul iși propune recunoasterea oficiala a antreprenorilor sub 35 de ani, „care in pofida varstei…