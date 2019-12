Prioritate ZERO, la Curtea de Conturi, pe final de an: serviciile costă 4 milioane de lei! Curtea de Conturi intenționeaza sa cumpere, prin licitație deschisa, servicii de curațenie in valoare de pana la 4 milioane lei, fara TVA, pentru sediul central al instituției și cele ale Camerelor de Conturi județene, potrivit unui anunț publicat in SEAP. Contractul va fi incheiat pentru o perioada de 24 de luni și este imparțit in doua loturi. Valoarea estimata a contractului este intre doua și patru milioane de lei, fara TVA, iar termenul limita pentru depunerea ofertelor este 4 februarie 2020, conform Mediafax. Citește și: RETROSPECTIVA 2019 Marea controversa a anului: OUG… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La un an de la privatizare, fosta companie de stat „Air Moldova” scapa de o buna parte din povara datoriilor. „Civil Aviation Group”, actualul proprietar privat al „Air Moldova”, a reușit performanța de a rambursa, din banii câștigați din activitatea operaționala,…

- Peste 60% din totalul salilor de sport construite in Romania, prin Programul "Sali de sport", in intervalul 2002 - 2016, au inregistrat perioade de neutilizare intre o luna si un an, iar aproximativ o treime dintre acestea au consemnat perioade mai mari de 90 de zile, potrivit Raportului de audit publicat,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat astazi contractul pentru execuția Salii Unirii in curtea interioara a Palatului Administrativ. Investiția va costa 5,5 milioane de lei fara TVA și va fi realizata de firma suceveana „General Construct”. Finanțarea va fi asigurata din…

- CFR a fost condamnata definitiv sa plateasca o amenda 75.000 de lei unui tanar care și-a pierdut mana stanga in urma un accident feroviar. Decizia a fost luata duminica de Curtea de Apel Alba Iulia, dupa mai bine de cinci ani de la incident. Decizia in prima instanța a Judecatoriei Hațeg prevedea o…

- Situatie aproape fara iesire legata de Colectia Dinu si Sevasta Vintila, de la Topalu. Obligata de Curtea de Conturi sa treaca in situatia contabila valoarea exacta a celor 242 de opere de arta ce compun Colectia Dinu si Sevasta Vintila, Primaria Topalu cauta inca un evaluator care macar sa comunice…

- "Contract de peste 92 milioane lei pentru 37 km. (...) Valoarea estimata a contractului este de 92.088.238,16 lei, la care se adauga TVA in valoare de 17.496.765,25 lei", se arata in comunicatul CJ Sibiu. Firmele de constructii interesate sa modernizeze drumul judetean 106 Agnita-Sighisoara,…

- Apreciate ca avand o valoare de peste 2,5 milioane de euro si revendicate in instanta, operele de arta din Colectia Dinu si Sevasta Vintila din Topalu figurau in inventarul comunei cu o valoare contabila fixa de ... 88,10 lei Aspectul mai degraba ilar a iesit la iveala pe parcursul auditului desfasurat…

- Polițiștii locali din Timișoara au dat peste 270 de amenzi pentru cei care arunca gunoiul in locuri nepotrivite. Mulți dintre aceștia au fost prinși cu ajutorul camerelor de luat vederi, potrivit Mediafax.Potrivit Poliției Locale Timișoara, multe constatari sunt facute cu ajutorul camerelor…