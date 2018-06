Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat miercuri ca palestinienii sunt hotarati in ce priveste ajungerea la pace cu Israelul pe baza frontierelor din 1967, declaratie facuta in cadrul intalnirii sale la Ramallah (Cisiordania) cu Printul William, Duce de Cambridge, primul membru al familiei…

- Printul William a mers luni in orasul iordanian Jerash, unde a vizitat situl arheologic roman impreuna cu Printul mostenitor Hussein ben Abdallah al Iordaniei, si s-a intalnit cu copii sirieni si iordanieni, relateaza AFP. Ducele de Cambridge a sosit duminica in Iordania, prima etapa a unui turneu oficial…

- Printul William al Marii Britanii se va intalni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu si cu presedintele palestinian Mahmoud Abbas in timpul unei calatorii istorice in Orientul Mijlociu de luna aceasta, scrie Reuters.

- Printului William al Marii Britanii va merge in vizita in Israel, Iordania si teritoriile palestiniene luna viitoare in urma unei solicitari a guvernului de la Londra, a anuntat vineri familia regala, relateaza dpa. Turneul in Orientul Mijlociu al printului William, Duce de Cambridge,…

- Premierul japonez Shinzo Abe a respins marti un posibil transfer al ambasadei Japoniei la Ierusalim, dupa exemplul SUA, in cadrul unei intrevederi cu presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, la Ramallah, informeaza AFP, citand agentia de presa palestiniana Wafa.Shinzo…

