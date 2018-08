Stiri pe aceeasi tema

- Francezul Benjamin Pavard (22 de ani) ar fi semnat un precontract cu formația campioana a Germaniei, Bayern Munchen. Conform presei din Germania, fundașul celor de la Sttutgart s-ar fi ințeles cu formația pregatita din acest sezon de Niko Kovaci. Pavard ar urma sa vina din 2019 in schimbul sumei de…

- De la stanga la dreapta: Angela Merkel, cancelarul Germaniei, Donald Trump, președintele SUA și Theresa May, premierul Marii Britanii (foto: Time) 4 minute si 49 de secunde. Atat a durat micul dejun cu ziaristi, luat in dimineata de 12 iulie de presedintele Donald Trump cu secretarul general al NATO,…

- Ducesa de Cambridge și Prințul William au ajuns, duminica, la finala masculina de la Wimbledon. Kate Middleton a aratat absolut incredibil intr-o rochie intr-o nuanța intensa de galben. Kate Middleton și Meghan Markle au aparut , sambata, pentru prima oara in public fara sa fie insoțite de soții lor,…

- Samuel Umtiti, autorul golului care a adus Frantei calificarea in finala Cupei Mondiale de fotbal 2018, dupa victoria cu Belgia (1-0), a precizat ca "determinarea, dorinta de a marca, de a trece in fata adversarului au facut diferenta si nu inaltimea". "Eu am 1,83 m, fata de 1,94 m cat…

- Intr-un comunicat de presa, partenerii europeni ai Romaniei și Statele Unite ale Americii, iși exprima ingrijorarea cu privire la modificarile aduse Codului de procedura penala. Aliații occidentali spun ca acestea vor avea un impact negativ asupra luptei anticorupție și asupra statului de drept. Intr-un…

- Meir Ben-Shabat urmeaza sa ajunga in Statele Unite marti si se va deplasa la Casa Alba.John Bolton si Meir Ben-Shabat vor actualiza un document de cooperare intre Statele Unite si Israel care contine masuri pentru contracararea Iranului.Cei doi oficiali vor discuta si despre modalitatile…

- Importanta minoritate rusa din Letonia s-a reunit miercuri la Riga pentru a aduce un omagiu soldatilor Armatei Rosii cazuti in lupta, la 73 de ani de la victoria sovieticilor asupra Germaniei naziste care a pus capat celui de-Al Doilea Razboi Mondial, transmite AFP. Circa 20.000 de letoni…