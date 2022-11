Prințul William și soția sa, Kate, sunt așteptați sa viziteze, miercuri, Statele Unite, pentru prima data in ultimii opt ani, o șansa pentru cel mai popular cuplu din familia regala de a pune in valoare coroana britanica dupa moartea reginei Elisabeta a II-a. Vizita de trei zile, limitata la orașul Boston, situat in nord-estul țarii, […] The post Prințul William și Kate, operațiune de PR pentru Casa Regala peste ocean. Prima vizita in SUA dupa 8 ani first appeared on Ziarul National .