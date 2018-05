Prințul William și Kate Middleton fac publice imagini cu Prințul Louis. Cât de drăguț e nou-născutul regal! Prințul Louis, adica fratele mai mic al Prințului George și al Prințesei Charlotte, primește intreaga noastra admirație, dupa ce doua fotografii cu bebelușul regal au fost facute publice de parinții lui. Prima imagine cu Prințul Louis, in prima lui zi de viața Micuțul Prinț Louis este simpatic foc in fotografiile pe care parinții lui, Ducii de Cambridge, le-au dat publicitații! Cele doua imagini sunt realizate in primele zile de viața a baiețelului regal, una dintre ele fiind realizata cand micuțul avea numai trei zile. Iar in cea de-a doua il vedem pe Louis in brațele surorii lui de trei ani,… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol si foto: okmagazine.ro

Stiri pe aceeasi tema

