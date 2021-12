Stiri pe aceeasi tema

- Felicitarea de Craciun pentru anul 2021 pe care au publicat-o vineri ducii de Cambridge, printul William si Kate, prezinta cuplul princiar britanic alaturi de cei trei copii ai lor, George, Charlotte si Louis, intr-o imagine realizata in timpul vacantei lor in Iordania, informeaza digi.ro.

- Ducii de Cambridge, printul William si Kate, au publicat, vineri, fotografia care va aparea pe felicitarea de Craciun pentru anul 2021, in care apar alaturi de cei trei copii ai lor: George, Charlotte si Louis.

- Ducii de Cambridge au prezentat fotografia care va aparea pe felicitarea oficiala de Craciun facuta alaturi de cei trei copii, in timpul unei excursii in Iordania de anul acesta. Noua imagine ii arata pe viitorul rege si regina ai Marii Britanii asezati alaturi de copiii lor, printul George,…

- Felicitarea de Craciun pentru anul 2021 pe care au publicat-o vineri ducii de Cambridge, printul William si Kate, prezinta cuplul princiar britanic alaturi de cei trei copii ai lor, George, Charlotte si Louis, intr-o imagine realizata in timpul vacantei lor in Iordania.

- Fotografia, postata vineri pe retelele de socializare de biroul de presa, ii prezinta pe cei doi duci de Cambridge care zambesc alaturi de copiii lor, imbracati in tinute lejere de vara, intr-o adorabila imagine de familie.In fotografia realizata in timpul unei vacante petrecute in vara acestui an in…

- Familia regala britanica a anuntat, in social media, ca palatul Holyroodhouse din Edinburgh, resedinta oficiala a reginei Elizabeth a II-a in Scotia, a fost decorat pentru Craciun. “Palatul a fost luminat cu coronite festive, ghirlande si luminite” se arata pe pagina de Facebook The Royal…

- Ducii de Cambridge au oferit concertul lor de Craciun postului ITV, si nu corporatiei BBC, dupa o disputa cu aceasta din cauza unui documentar, scrie The Sun. Cuplul regal a fost nemultumit, aparent, de noul documentar BBC despre relatiei familiei regale cu presa, informeaza News.ro. Concertul…

- Aventurierul britanic Bear Grylls a povestit, marti, in emisiunea „Good Morning Britain", ziua in care a mancat o furnica vie cu fiul printului William si Kate Middleton. Povestea este din 2019, pe cand printul George avea 6 ani: cunoscut pentru emisiunea sa „Man vs. Wild" in care a recurs la masuri…