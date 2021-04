Stiri pe aceeasi tema

- Printii William si Harry au plecat impreuna din capela St.George si au fost vazuti discutand la incheierea funeraliilor bunicului lor, printul Philip, care au avut loc sambata dupa-amiaza la Windsor, relateaza dpa, preluata de Agerpres.

- Printii William si Harry, care s-au confruntat cu dificultati in relatia lor din ultimele luni, vor merge separat in timpul procesiunii funerare organizate sambata pentru printul Philip, care a murit pe 9 aprilie la varsta de 99 de ani, relateaza dpa.

- Copiii ducelui de Edinburgh au adus un omagiu tatalui lor, numindu-l ''stanca'' din viata Reginei si a familiei lor, relateaza sambata PA Media/dpa. Philip a murit linistit in somn, vineri dimineata, la castelul Windsor, cu cateva luni inainte de implinirea a 100 de ani, noteaza Agerpres. Vorbind…

- Intr-o perioada dificila pentru casa regala britanica, Regina Elisabeta a II-a si-a gasit alinare in compania altor doi caini corgi, rasa ei preferata de peste 75 de ani, dupa cum a anunțat The The Sun. Potrivit acestui tabloid, cei doi caini ii tin companie de cateva saptamani reginei Elisabeta a II-a,…

- Harry si Meghan au anuntat-o pe Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii ca nu isi vor relua indatoririle de membri ai monarhiei britanice. La un an dupa retragerea din indatoririle regale, Harry si Meghan spun ca nu vor sa se intoarca. Intr-o declaratie a Palatului Buckingham, regina Elisabeta a II-a…