- Sambata la pranz, suporterii romani s-au adunat in Koln pentru a-și susține echipa naționala in meciul impotriva Belgiei din grupa E de la Euro 2024, programat pentru ora 22:00. Atmosfera a fost electrizanta: fanii au intonat cu mandrie imnul „Deșteapta-te, romane” și au dansat energic pe ritmurile…

- Spectatorii de pe stadionul Murrayfield din Edinburgh au provocat cutremure in timpul concertelor susținute de vedeta pop Taylor Swift, weekendul trecut, transmite Agenția britanica de monitorizare a seismelor (BGS).

Carmen Iohannis, sotia presedintelui Klaus Iohannis, a transmis un mesaj de Pastele ordotox, desi ea si sotul ei au sarbatorit in urma cu mai bine de o luna.

- Biserica de lemn din Boia, județul Gorj, care a gazduit sarbatoarea de Paște a liderului revoluționar Tudor Vladimirescu in anul 1821, se afla acum in pragul prabușirii. Situata intr-o localitate amenințata de dispariție, aceasta bijuterie arhitecturala, cu hramul Sfantului Gheorghe, dateaza din secolul…

- Pubul Cainele Negru din Vauxhall (The Black Dog in Vauxhall) a cunoscut un succes neașteptat dupa ce a fost menționat pe ultimul album al artistei Taylor Swift. Fanii cantareței se ingramadesc in pubul din Londra și incearca sa cumpere suverniruri.

- Taylor Swift bate, in prezent, record dupa record. Și nu doar cand vine vorba de premii muzicale. Superstarul american devine, de asemenea, din ce in ce mai mult un factor economic. Ba chiar a aparut și un termen nou: „Swiftonomics”! Taylor Swift este acum o lumina stralucitoare și dincolo de granițele…

- Mai sunt doar cateva saptamani pana cand Taylor Swift va ajunge in Marea Britanie cu mult așteptatul sau turneu Eras Tours. Dupa ce cel putin 16 persoane au cumparat online bilete false, politia ii sfatuieste pe fanii vedetei americane sa fie atenti.