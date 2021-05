Prințul William s-a vaccinat anti-coronavirus Prințul William a fost recent vaccinat cu prima doza de ser anti–coronavirus. Acesta a fost infectat cu Covid-19 anul trecut. Prințul William are 38 de ani, este fiul Prințului Charles și nepotul reginei Elisabeta a II-a. Acesta este al doilea in linia de succesiune la tron, dupa tatal sau. Prințul William nu a precizat ce vaccin anti-coronavirus i-a fost administrat. The post Prințul William s-a vaccinat anti-coronavirus appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

