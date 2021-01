Stiri pe aceeasi tema

- Care este motivul pentru care Harry și Meghan Markle au parasit familia regala? Mulți i-au condamnat pentru gestul facut in decursul acestui an și pentru renegarea titlurilor la care unii doar viseaza. Motivul pentru care Meghan Markle și Prințul Harry au parasit familia Regala a Marii Britanii Noel…

- Sora lui Kate Middleton (38 de ani), Pippa Middleton (37 de ani), este insarcinata cu al doilea copil alaturi de soțul ei, James Matthews (45 de ani), informeaza People , citat de E! News . Pippa Middleton este insarcinata cu al doilea copil „Pippa și James sunt in extaz. Este o veste fantastica intr-un…

- Potrivit unui expert regal, Meghan Markle și prințul Harry risca sa traiasca ca prințesa Diana in ultimii ani. Aceasta mențiune a fost facuta de Patrick Jephson, care a fost anterior secretarul prințesei Diana. El a mai spus ca cuplul este pe punctul de a pierde legatura cu „preocuparile zilnice ale…

- Printul William a renuntat la discretia care il caracterizeaza si a cerut BBC sa lanseze o ancheta pentru "a cunoaste adevarul" cu privire la controversatul interviu pe care l-a acordat mama sa, Diana de Wales, in 1995 ziaristului Martin Bashir, relateaza joi online ziarul spaniol ABC. Potrivit cotidianului…

- In timp ce fosta lui soție, Diana, se pregatește de nunta cu actualul iubit, Razvan Simion traiește și el bucuria unui inceput amoros in brațele unei brunete cu trup de manechin, potrivit click.ro. Viața merge inainte dupa fiecare eșec amoros. Razvan Simion a divorțat de Diana in 2015, de Lidia Buble…

- Desparțirea lui Meghan Markle și a prințului Harry de Familia Regala ar putea fi, din greșeala, „finalizata” daca „rup tabuurile” cu noul lor proiect, a avertizat un expert regal. Va fi sfarșitul pentru Prințul Harry și Meghan Markle Meghan și prințul Harry au starnit zgomot printre unii observatori…

- Prințul Harry a facut cateva dezvaluiri la care nimeni nu se aștepta. Ce a spus nepotul Reginei Elisabeta a II-a despre soția sa? Prin ce momente trece Meghan Markle? Viața lui a cuprins o alta perspectiva abia dupa ce a inceput relația cu mama copilului lui. Prințul Harry, dezvaluiri dureroase. Prin…

- Diana, antrenoarea de fitness a vedetelor, traiește o viața ca de prințesa. Frumoasa tanara locuiește alaturi de partenerul ei de viața intr-o vila de lux, ce masoara aproximativ 425 de metri patrați. Aceasta și-a prezentat locuința in fața telespectatorilor „Acces Direct” și le-a dezvaluit faptul ca…