Stiri pe aceeasi tema

- Barbara Isasi de la MAndinga iși dorește sa devina mamica și sa-l faca tata pe iubitul ei. Cu toate ca se gandește la un viitor impreuna, cei doi nu iși doresc sa se casatoreasca.

- Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, 67 de ani, a vizitat centrul de refugiați ucraineni de la Romexpo și a fost primit, luni, 13 martie, la Palatul Elisabeta, de catre Custodele Coroanei, Margareta, si Principele Consort. La evenimentul de la Palatul Elisabeta au mai luat parte ambasadorul Regatului…

- Crima a avut loc in noaptea de sambata de duminica, in localitatea Neudorf, in casa in care locuiau impreuna cei doi frați. Divergențele intre cei... The post Crima intr-o familie, la Neudorf. Și-a omorat fratele de 39 de ani cu o ploaie de lovituri date cu pumnii, picioarele și cu parul appeared first…

- Presa engleza susține ca moștenitorul tronului britanic ar fi petrecut Ziua Indragostiților cu presupusa amanta, Rose Hanbury este marchiza de Cholmondeley. Cei 2 ar fi luat o cina romantica, la un restaurant italian din Londra, iar un chelner susține ca William i-ar fi daruit iubitei un colier de…

- Scandalurile din familia britanica sunt fara de sfarșit. Dupa ce Harry și Meghan Markle au ramas fara reședința pe care le-o daruise Elisebeta, fiind evacuați de regele Charles pentru ca au vorbit-o de rau pe soția sa, acum este scandal intre Kate Middleton și Camilla. Ce a enervat-o peste masura pe…

- E oficial: Harry si Meghan, dati afara din casa din Marea Britanie de catre Regele Charles. Este vorba despre reședința pe care cuplul a primit-o sub forma de cadou de nunta din partea regretatei regine Elisabeta a II-a. Ce se ascunde in spatele hotararii luate de suveranul de la Londra. „Harry nu are…

- Prințul William este mai suparat ca niciodata pe fratele lui, Harry. De-a lungul timpului, intre cei doi au existat mai multe neințelegeri. Ce spune un expert regal despre fiii regelui Charles al III-lea.

- Echipa masculina de tenis a Romaniei va juca impotriva Taiwanului in Grupa Mondiala I a Cupei Davis by Rakuten, potrivit tragerii la sorti care a avut loc joi, la Londra. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…