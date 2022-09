Stiri pe aceeasi tema

- William, Printul de Wales, mostenitorul tronului britanic, i-a adus un omagiu bunicii sale, Regina Elisabeta a II-a, intr-o declaratie publicata sambata de Palatul Kensington si redata integral de PA Media/dpa: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Regina Elisabeta a II-a „cunostea profund Romania” si va lipsi poporului britanic, a declarat, vineri, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, relateaza Agerpres. El a afirmat ca mesajele de condoleante primite din partea oficialilor romani l-au emotionat. „Acesta este un moment de tristete…

- Regina a murit. Traiasca Regele! Primul in linia de succesiune, prințul Charles, va fi proclamat, astazi, Rege al Marii Britanii. El va deveni Charles al III-lea. De asemenea, soția lui Charles, Camilla, va avea un nou titlu: Regina Consort. In varsta de 73 de ani, Charles este cel mai in varsta membru…

- Decesul Regiei Elisabeta a II-a aduce cu sine necesitatea schimbarii simbolurilor regale, o operatiune considerata deloc usoara sau ieftina de catre specialisti, transmite The Guardian. Regina Elisabeta a II-a a ținut foarte mult la unitatea Commonwealth și a facut eforturi pentru a pastra sfera…

- Charles, fiul Elisabetei a II-a, este noul Rege al Marii Britanii, dupa decesul mamei sale. El va fi proclamat, vineri, urmand ca ceremonia sa aiba loc dupa funeraliile Reginei Elisabeta a II-a. Familia Regala a transmis un comunicat, joi seara, in numele lui Charles, noul Rege, Regele Charles al III-lea.…

- Sambata in jurul pranzului pe adresa de email a Politiei Romane si a mai multor redactii a fost trimis un mesaj in care se spunea despre amplasarea unei bombe la nunta lui George Simion, de la Maciuca, in Valcea.In mesaj se spunea ca este vorba despre un act de razbunare, din cauza ca nunta lui George…

- Acum un an o tragedie a șocat intreaga Romanie, o explozie s-a produs la Rafinaria Petromidia din Navodari. Acel eveniment cumplit a luat viața unui tanar tatic, in varsta de 32 de ani. Iulian Atanasiu era așteptat acasa de un copil mic și o soție indurerata.Desi a trecut un an, sotia lui inca ii simte…