Prințul William împlinește 39 de ani. Ce fotografii a publicat familia regală Prințul William, al doilea în succesiunea la tronul Marii Britanii, împlinește astazi 39 de ani, prilej pentru tatal sau Charles sa publice o fotografie din arhiva personala și sa-i ureze &"La multi ani!''.



Cu aceasta ocazie, Clarence House a distribuit pe retelele de socializare o fotografie de arhiva din copilaria lui William, facuta la Palatul Kensington.



Imaginea alb-negru îl prezinta pe Charles în decembrie 1982, privindu-si fiul de sase luni, în timp ce îl tine în poala. Din fotografie lipsește mama micului William, Prințesa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

