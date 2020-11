Stiri pe aceeasi tema

- Printul William al Marii Britanii a fost testat pozitiv la COVID-19 in primavara acestui an, conform surselor BBC. Acesta nu a facut public diagnosticul pentru a nu-i ingrijora inutil pe britanici.

- Specialistii britanici subliniaza ca al doilea val va genera un "varf mai mic, dar mai lung" al ratei deceselor cauzate de Covid-19, informeaza Evz. The Sun relateaza ca "al doilea val din aceasta iarna va fi mai rau decat ceea ce a experimentat Marea Britanie in primavara". Sursa citata avertizeaza…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson va emite un ordin prin care, incepand de luni, pub-urile si restaurantele vor fi inchise in mare parte din nordul Angliei, inclusiv in Manchester si Liverpool, in incercarea de a opri raspandirea focarelor de COVID-19, conform informatiilor aparute in editia…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca era prea gras cand s-a imbolnavit grav de COVID-19 si ca a slabit de atunci 11,79 kg, relateaza Reuters. "Trebuie sa recunosc ca motivul pentru care am avut o experienta atat de urata cu aceasta boala este ca, desi eram aparent sanatos tun…

- Stirea care a facut ocolul pamantului cu o viteza ametitoare este ca presedintele SUA, cel mai puternic om de pe planeta, are Covid. Donald Trump s-a numarat printre liderii care au minimalizat pericolul virusului. In cateva cazuri COVID-19 s-a razbunat. Presedintele Braziliei, premierul Boris Johnson,…

- Prințul William ține discurs la TED Talk. Despre ce va vorbi! Prințul William este programat sa țina un discurs in luna octombrie, in cadrul conferinței virtuale TED Talk. Ducele de Cambridge va fi invitat special in cadrul evenimentului ce are ca principal subiect schimbarile climatice. Printre temele…

- Kate Middleton (38 de ani) este una dintre cele mai elegante prezențe de la Casa Regala. Ducesa de Cambridge este celebra pentru ținutele sale spectaculoase , facandu-se remarcata cu fiecare apariție. Inainte sa devina soția Prințului William, Kate era o fata obișnuita careia nu-i placea sa iasa prea…

- Prințul Louis, cel de al treilea copil al ducilor de Cambridge, a implinit, la sfarșitul lunii aprilie, varsta de 2 ani. Intr-o imagine facuta publica pentru a marca aniversarea micului prinț, se poate vedea cat de mult seamana acesta cu tatal sau, Prințul William. Imaginea, realizata de Kate Middleton,…