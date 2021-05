Printul William al Marii Britanii si sotia lui, Kate, au vizitat miercuri universitatea unde s-au intalnit si s-au indragostit in urma cu doua decenii, informeaza Reuters. Foto: (c) Phil Noble/Pool/REUTERS Cuplul princiar, care se afla in prezent intr-un turneu in Scotia, s-a reintors la Universitatea St. Andrews, unde au aflat cum au facut fata studentii pandemiei de COVID-19 si au practicat yachting pe nisip pe o plaja din apropiere. Foto: (c) Phil Noble/Pool/REUTERS William (38 de ani) si Kate (39 de ani), duce si ducesa de Cambridge, s-au intalnit in 2001, pe cand erau studenti in istoria…