- Președintele Klaus Iohannis va conduce, in perioada 18-22 septembrie 2023, delegația Romaniei la cea de-a 78-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite, care se va desfașura la New York, in SUA.Tema centrala a actualei sesiuni a Adunarii Generale este „Reconstruirea increderii…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat marti ca va discuta luna aceasta cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, despre reluarea acordului pentru transportul de cereale pe Marea Neagra, transmite Reuters, care preia presa turca. La finalul lunii august, Antonio Guterres a propus…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat joi, 31 august, ca nu se asteapta la pace in Ucraina prea curand. Fiind intrebat, la New York, daca crede ca discutiile pe aceasta tema sunt posibile in timpul Adunarii Generale a ONU de la jumatatea lunii septembrie, seful Organizatiei Natiunilor…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, „condamna ferm” tentativa Coreei de Nord de a lansa un satelit-spion folosind tehnologia de rachete balistice, a anuntat o purtatoare de cuvant intr-un comunicat transmis presei.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, i-a oferit președintelui rus Vladimir Putin sa conecteze banca Rosselkhozbank, aflata sub sancțiuni, la sistemul SWIFT, in schimbul prelungirii acordului privind cerealele. Acest lucru este relatat de RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Potrivit surselor…

- Lumea se afla in pragul unei catastrofe climatice, avertizeaza secretarul general al ONU, care spune ca schimbarile climatice sunt deja scapate de sub control. „Daca persistam in amanarea masurilor cheie care sunt necesare, cred ca trecem la o situație catastrofala, așa cum demonstreaza ultimele recorduri…

- Secretarul general al ONU a declarat ca „schimbarile climatice sunt scapate de sub control”, in timp ce o analiza neoficiala a datelor a aratat ca temperaturile medii mondiale din cele șapte zile de pana miercuri au fost cele mai ridicate din istorie.