Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca noul coronavirus nu iarta pe nimeni, prințul Wiliam fiind infectat, la randul sau, de acest virus! Ducele de Cambridge a fost testat pozitiv in aceeasi perioada cu tatal sau, prințul Charles.

- Printul William al Marii Britanii a fost infectat cu noul coronavirus in luna aprilie, dar nu a facut public acest lucru deoarece s-a temut ca o astfel de informatie ar fi putut sa ii ingrijoreze pe compatriotii lui, a raportat BBC.

- Printul William al Marii Britanii, duce de Cambridge, a fost confirmat cu COVID-19 dar nu a facut publica starea sanatații sale pentru a nu alarma populația. Acesta a avut simptome medii, scrie The...

- Printul William al Marii Britanii a fost infectat cu noul coronavirus in luna aprilie, dar nu a facut public acest lucru deoarece s-a temut ca o astfel de informatie ar fi putut sa ii ingrijoreze pe compatriotii lui, a raportat duminica seara tabloidul The Sun, citat de DPA, scrie agerpres.ro. Ducele…

- Printul William al Marii Britanii a avut COVID-19, in primavara. Potrivit unor surse regale citate de BBC, el a fost testat pozitiv in luna aprilie, cam in aceeasi perioada cu tatal sau, printul Charles.

- "Ieri dimineața mi-am pierdut gustul și mirosul. Am tot sperat ca mi se pare. La pranz, am ales sa adaug mult ustoroi in mancare și am incercat și un sos picant. Apoi am baut o limonada. N-am simțit nici un gust. Mai tarziu am incercat sa miros un parfum. Nimic. Dupa ce m-am consultat cu un…

- Cristiano Ronaldo (35 de ani) știa ca exista riscul sa ia coronavirus de la membrii staffului lui Juventus, dar a refuzat izolarea la club, s-a dus la naționala, a jucat trei meciuri și a petrecut timp in fara terenului alaturi de coechipieri și adversari. Fara masca, fara distanțare! Vestea ca Ronaldo…