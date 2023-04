Stiri pe aceeasi tema

- Printul William al Marii Britanii a ajutat un restaurant indian in timpul unei vizite regale joi, facand o rezervare telefonica pentru un client care nu banuia cine se afla la celalalt capat al firului, relateaza Reuters.

- SPECIALISTII UNIVERSALI… Perioada de post in care ne aflam este plina de incarcatura duhovniceasca, iar evenimentele din jurul vietii pamantesti a Domnului Hristos sunt pline de profunzime, fiind pentru noi calauza spre o intelegere si o traire autentica a credintei noastre. Traim intr-o societate in…

- O profesoara din Capitala a fost injunghiata de un elev chiar in timpul orelor. Incidentul s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, intr-un liceu din sectorul 4. „La data de 5 aprilie 2023, in jurul orei 12.40, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 14 au fost sesizați,…

- Actrita Gwyneth Paltrow a castigat procesul din Statele Unite in legatura cu un accident de schi produs in 2016, dupa ce un juriu a decis joi ca Paltrow nu este responsabila de leziunile suferite de un barbat in timpul unei coliziuni pe o partie de schi din Park City, Utah, relateaza dpa si Reuters.…

- LIPSA… Examenele organizate de catre IGPR pentru accesul unor polițiști in posturi de conducere se dovedesc pietre de moara pentru candidați. Dupa eșecul din luna ianuarie, atunci cand a fost susținut examenul pentru ocuparea funcției de inspector șef, un alt eșec a fost trecut in dreptul candidaților.…

- In aceste momente, primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, sustine o conferinta de presa. Edilul anunta noile proiecte ce vor fi supuse votului in sedinta ordinara de la finalul lunii. Cele mai importante declarații facute de primarul Iașului: Pregatim o noua ședința de Consiliu Local pentru 27 februarie,…

- ACTUALIZARE 12.25 Cel putin 25 persoane au murit si 120 au fost ranite in explozia puternica produsa luni in interiorul unei moschei din Peshawar, oras din nord-vestul Pakistanului, a anuntat un reprezentant al administratiei locale, transmit AFP, Reuters si DPA. Deflagratia a fost rezultatul unui atentat…