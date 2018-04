Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Kate este ”imobilizata” la Kensington Palace, in așteptarea bebelușului nr. 3, Prințul William a spus ”Da” unei ieșiri in oraș, cu prietenii. Acesta a fost fotografiat pe stadion, in boxa regala, urmarind un meci de fotbal. William a mers sa urmareasca un meci de fotbal Daca Ducesa numara…

- In spirit de gluma, evident, Prințul William a dezvaluit care este profesia de vis a fiului sau, George. Și nu, nu e sa fie rege, deși acesta este destinul sau! Prințul George vrea sa fie… polițist? O avea el doar patru ani, dar pentru el traiectoria in viața e deja trasata. Intr-o buna zi, va fi regele…

- Atacantul roman Bogdan Stancu a marcat golul prin care Bursaspor a invins-o cu scorul de 1-0 pe Kayserispor, formatie antrenata de Marius Sumudica, vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 24-a a campionatului de fotbal al Turciei. Stancu, integralist in acest meci, a inscris…

- Walter Luzi, care a fondat FC Chambly in anul 1989, a murit la finalul meciului care a dus echipa din liga a treia, in premiera, in semifinalele Cupei Franței. TRAGEDIE in FOTBAL. Un fost jucator din nationala A MURIT. A suferit un ATAC DE CORD cand se afla LA VOLAN In timp ce echipa…

- Echipa antrenata de romanul Razvan Lucescu, PAOK Salonic, a facut un pas mare catre calificarea in finala Cupei Greciei la fotbal, miercuri seara, prin victoria cu scorul de 3-1 reusita pe terenul formatiei Panionios Atena, in prima mansa a semifinalelor. Mauricio (24), Aleksandar Prijovic…