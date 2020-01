Prințul William a comentat decizia fratelui său de a părăsi prim-planul familiei regale Prințul William a trebuit sa comenteze decizia fratelui sau de a parasi prim-planul familiei regale și s-a aratat „intristat” ca nu mai poate sa iși imbrațișeze fratele, arata The Guardian prefațand intalnirea programata luni intre membrii familiei regale britanice, potrivit Mediafax. Principala problema o reprezinta faptul nu atat decizia in sine cat momentul in care a fost facuta. Regina, in varsta de 93 de ani, il rugase pe Harry sa fie reținut cand e vorba despre anuțuri sau despre viitorul cuplului. "Mi-am luat fratele in brațe toata viața și nu mai pot sa o fac. Am devenit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

