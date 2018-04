Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, prințul William a participat la prima indatorire publica de cand a devenit tata pentru a treia oara, alaturi de fratele sau, prințul Harry și cumnata sa, Meghan Markle. Au venit impreuna la un eveniment comemorativ la biserica Westminster Abbey, iar ceremonia a parut sa-l…

- Ducesa de Cambridge, sotia printului William al Marii Britanii, a fost externata luni seara din clinica londoneza in care a nascut in cursul zilei un baiat, au anuntat reprezentantii Palatului Kensington, citati de Reuters. Printul William si sotia lui au parasit zambitori spitalul St. Mary din Londra,…

- Slujba din Duminica Paștelui este un eveniment foarte important pentru Familia Regala a Marii Britanii, iar unii dintre membrii cu sange albastru nu lipsesc de la ceremonia care se ține la Capela St. George de la Castelul Windsor. Cu toate ca Prințul William și Ducesa de Cambridge și-au facut și ei…

- O vedeta cunoscuta de peste hotare a marturisit public problema de sanatate pe care o are. Declarația ei vine dupa ce timp de 25 de ani a ținut secret diagnosticul primit in adolescența. Fanii vedetei i-au trimis o mulțime de mesaje de susținere. Jenni Falconer, o prezentatoare Regatul Unit al Marii…

- Simpatizanții monrahiei sunt ingijorați in legatura cu starea de sanatate a soțului Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Filip, Duce de Edinburgh. Are 96 de ani, iar sanatatea sa este subreda. In vara a fost internat de urgența din cauza unei infecții și a decis ca se va retrage de la indatoririle…

- Trupul lui Andrei Gheorghe este depus la Galeria Mobiud din Capitala, urmand ca sambata la ora 10.00 sa fie incinerat la crematoriul Vitan Barzesti. Biserica Ortodoxa a anuntat ca respecta decizia fiecarui om, dar nu va participa si nu va oficia nicio slujba de inmormantare sau de pomenire. Intr-o interventie…