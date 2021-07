Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Salonta a pronuntat o prima sentinta intr-un dosar de ultraj in care a fost trimisa in judecata o tanara de 24 de ani, acuzata ca i-a aplicat o lovitura sub centura unui politist care l-a amendat pe logodnicul sau

- Andreea Esca a dat lovitura! Vedeta a reușit sa caștige un proces extrem de greu dupa ce nimeni nu se aștepta sa aiba șanse de reușita in fața instanței. Știrista a primit o veste minunata și va caștiga o gramada de bani. Andreea Esca a dat lovitura. Ce veste a primit de la tribunal Andreea […] The…

- Programul European ”Rendez-vous aux Jardins” a ajuns in Romania și a atras și Campulungul in evenimente menite sa puna in valoare moștenirea culturala și implicarea cetațenilor in dezvoltarea comunitații. Așa ca Primaria a anunțat pentru finalul acestei saptamani organizarea mai multor activitați sub…

- Prima intalnire fața in fața dintre președintele SUA Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin va avea loc luna viitoare, la Geneva, in Elveția, a confirmat marți Casa Alba, potrivit CNN.

- „Voi avea la Guvern o intalnire cu cativa social-democrati pe tema PNRR. Domnului Ciolacu i-am spus sa vina sa ii prezint bugetul. Nu a venit. Sa vedem maine daca PSD va da curs invitatiei sa discutam despre un program care ii intereseaza pe toti, PNRR. Deci maine la ora 15.00 e aceasta intalnire”,…

- Selly a avut probleme cu legea anul trecut, cand polițiștii l-au amendat dupa ce a fost prins circuland cu aproape 189 de km/h. Celebrul vlogger a fost prins in fapt pe autostrada București-Pitești, iar polițiștii i-au luat permisul. Decizia judecatorilor este definitiva Tanarul a decis sa conteste…

- Liderul de sindicat Viorel Șeicaru - supranumit „Torționarul de la Secția 16”, dupa ce, alaturi de „brigada” lui, a rapit un om, l-a torturat și a urinat pe el - a primit o lovitura din partea fostei neveste, la scurt timp dupa divorț.