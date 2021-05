Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Philip a decis, prin testamentul sau, ca Prințul Harry și ceilalți membri ai Familiei Regale Britanice sa primeasca sume impresionante. Nu i-a uitat nici pe angajații apropiați carora le-a lasat bani.

- Potrivit certificatului de deces, prințul Philip a murit de batranețe, relateaza Telegraph, care a obținut in exclusivitate date din document. Soțul reginei Elisabeta a II-a, ducele de Edinburgh, a decedat la Castelul Windsor , pe 9 aprilie, fara a fi dezvaluite prea mai multe detalii. Telegraph anunța…

- La patru zile de la moartea sotului ei, printul Philip, regina Elisabeta a II-a si-a reluat angajamentele. Potrivit The Guardian, regina a gazduit marti o ceremonie la castelul Windsor pentru pensionarea lui William Peel, care a ocupat functia de Lord Chamberlain, functionar la curte. William Peel a…

- Printul Philip, ducele de Edinburgh, care a decedat pe 9 aprilie lasa in urma o avere estimata la 25 de milioane de euro, informeaza online ziarul spaniol ABC. Sotul reginei Elisabeta a II-a care a murit vinerea trecuta la 99 de ani a lasat in urma o avere acumulata timp de peste sapte decenii…

- O ninsoare de primavara a cazut luni peste Castelul Windsor, unde regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii se afla in doliu dupa imensul gol lasat de decesul printului Philip, sotul sau timp de 73 de ani, relateaza Reuters. Printul Philip, duce de Edinburgh, care i-a fost alaturi de-a…

- Filmul "Ma Rainey’s Black Bottom" a fost marele castigator al primei seri BAFTA Film Awards 2021, fiind recompensat cu doua masti din tot atatea categorii, conform Variety. Prima seara dedicata ceremoniei a fost gazduita virtual de prezentatoarea radio si TV Clara Amfo. Ea a deschis gala cu…

- Principele Philip si Regele Mihai I au fost veri si s-au nascut in acelasi an, 1921. Cand erau copii, au petrecut impreuna, ramanand memorabile fotografiile cu cei doi la varsta de sapte ani, pe o plaja din Mamaia. Au pastrat legatura de prietenie intreaga viata, iar legaturile dintre cele doua Case…

- Buchete de narcise, lalele, trandafiri si crini au fost depuse de britanici in fata Palatului Buckingham, in timp ce mai multe persoane s-au adunat la Castelul Windsor, scrie BBC. Oamenii regreta decesul ducelui de Edinburg si se gandesc la regina in aceste momente triste. "Ne pare rau pentru…