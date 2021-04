Inmormantarea Printului Philip, sotul Reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, va avea loc pe 17 aprilie. Pana la inmormantare, in Regatul Unit vor fi opt zile de doliu. Prințul Philip nu va avea parte de funeralii de stat, ci de o slujba speciala la care vor participa […] The post Prințul Philip nu va avea parte de funeralii de stat, ci de o slujba cu 30 de participanți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .