Printul Philip, consortul care a ajutat-o pe regina Elisabeta sa modernizeze monarhia britanica, a fost un ofiter de marina care se exprima fara menajamente si ar putea fi tinut minte cel mai bine ca fiind figura publica morocanoasa, scrie vineri agentia Reuters, dupa ce sotul suveranei Regatului Unit a decedat la varsta de 99 de ani.



Franc si irascibil, Philip a trait in umbra celei cu care s-a casatorit in 1947 la abatia Westminster, mergand intotdeauna la un pas in urma ei la mii de ceremonii publice in timpul celei mai indelungate domnii din istoria britanica.



Desi…